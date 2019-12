Leipzig

Am Montag hat sich ein unbekannter Mann Zutritt zu den Mitarbeiterräumen einer Bäckerei in Leipzig-Gohlis verschaffte und bestahl eine Mitarbeiterin. Laut Polizei bereitete die 50-jährige Mitarbeiterin die Öffnung der Filiale in einem Gohliser Supermarkt vor, als es gegen 6.30 Uhr klingelte.

Der Mann an der Tür behaupte, ein Fahrer zu sein und wollte die Einnahmen abholen. Obwohl die 50-jährige sagte, dass die bereits abgeholt wurden, betrat der Unbekannt die Räumlichkeiten. Nachdem die Angestellte wieder zur weiteren Vorbereitung in den Verkaufsraum gegangen war, durchsuchte der Eindringling den Mitarbeiterschrank. Er entwendete die Handtasche der Frau und verschwand in Unbekannte Richtung.

Später beschrieb die bestohlene den angeblichen Fahrer als ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit „afrikanischem Aussehen“, so die Polizei. Sein Alter schätzt sie auf 30 Jahre. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine graue Jacke und ein dunkles Basecap. Bereits eine Woche zuvor versuchte ein Unbekannter sich auf ähnliche Weise Zutritt zu einer Bäckerei zu verschaffen, nachdem er sich nach den Einnahmen erkundigt hatte.

