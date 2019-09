Leipzig

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr am Friedrich-List-Platz einen Radfahrer angefahren. Laut Polizeiangaben bog der Fahrer an der Kreuzung zur Rosa-Luxemburg-Straße nach rechts ab und stieß dabei mit dem Fahrradfahrer zusammen, der die Bundesstraße 2 entlang fuhr. Der Mann stürzte über sein Lenkrad und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Autos flüchtete daraufhin. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 zu wenden oder diese unter der Nummer 0341 255 2851 anzurufen.

Von hgw