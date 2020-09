Unbekannter feuert Schüsse in Leipzig-Volkmarsdorf ab

Leipzig

Am Donnerstagabend hat laut mehreren Zeugenaussagen ein unbekannter Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand Schüsse in Volkmarsdorf in der Schützenhausstraße abgegeben. Zunächst sei der Mann am Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen worden, lief später auf die Straße und verschwand anschließend wieder im Haus. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Trotz Einsatz von Spezialkräften und Bereitschaftspolizei konnte der Mann noch nicht bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden aufgenommen.

Von almu