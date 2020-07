Leipzig

In einem Imbiss im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 19.30 Uhr das Mobiltelefon des 39-jährigen Betreibers gestohlen und diesen im Anschluss mit einer Flasche beworfen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann hat demnach das Telefon von der Theke entwendet und wollte den Laden wieder verlassen. Der Betreiber bemerkte den Diebstahl und sprach den Unbekannten an. Dieser ließ das Telefon fallen und trat die Flucht an. Der 39-Jährige lief hinterher und wurde daraufhin mit einer Flasche beworfen.

Der Geschädigte blieb unverletzt, allerdings wurde sein Mobiltelefon beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von fbu