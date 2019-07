Leipzig

Ein Dieb ist am Mittwoch in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, um ein E-Bike zu stehlen. Dafür hebelte der Unbekannte zunächst die hintere Eingangstür des Hauses in der Bahnstraße auf. Laut Polizei sei der Täter dann durch die offene Kellereingangstür in den Fahrradkeller gelangt. Dort hatte es der Dieb auf ein angeschlossenes E-Bike abgesehen.

Er durchtrennt zwei Schlösser und flüchtete mit dem Rad im Wert von 2.000 Euro. Die Frau des Geschädigten hatte den Diebstahl am Nachmittag festgestellt. Der Einbruch muss sich zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von ebu