Leipzig

In Leipzig-Paunsdorf sind am Mittwochabend mehrere präparierte Bratwurststücke aufgetaucht, die vermutlich Hunde verletzen sollten. Laut Polizei befanden sich in den Würstchen kleine Stücke von Rasierklingen.

Eine 20-jährige Hundehalterin und zwei weitere Frauen mit Hunden hatten die Beamten gegen 22.45 Uhr informiert, dass auf dem Fußweg in der Kreuzdornstraße die Bratwurststücke verstreut herumlagen. Die Köder wurden sichergestellt. Keiner der Hunde wurde verletzt.

Von fbu