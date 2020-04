Leipzig

Mit einem Hammer hat am späten Dienstagabend ein Unbekannter im Leipziger Nordosten randaliert. Wie die Polizei mitteilte, soll es der etwa 1,80 Meter große Mann auf die Geschäftsstelle einer Wohnungs- und Baugesellschaft abgesehen haben.

So schlug er gegen 22.40 Uhr mit dem Hammer mehrmals auf die Fensterscheiben und die Beschilderung der Einrichtung in der Shukowsraße ein. Zeugen beschrieben, dass der Mann ein grünes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben soll. Die Polizei nimmt Hinweise zum Vorfall in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der (0341) 96 63 42 24 entgegen.

