Unbekannter raubt Juwelier in Leipziger Südvorstadt aus

Leipzig

Ein unbekannter Mann hat am Montag ein Juweliergeschäft in der Leipziger Arthur-Hoffmann-Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilte betrat er den Laden in der Nähe der Kurt-Eisner-Straße gegen 10.30 Uhr und bedrohte die 66-jährige Inhaberin mit einem Gegenstand, der wie eine Pistole wirkte.

Er forderte von der Frau, dass sie ihm Geld, Schmuck und ihr Handy geben solle. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von 20.000 Euro. Anschließend sperrte der Räuber die 66-Jährige in ein Zimmer und floh gegen 10.45 Uhr vom Tatort.

Wenig später fand ein Passant das Handy und übergab es der Polizei. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, die den Raub beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa