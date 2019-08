Leipzig

Aufgrund von stechenden und übel riechenden Gerüchen ist ein Mieter in der Delitzscher Straße in Leipzig-Eutritzsch aus seiner Wohnung geflohen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte der Mann am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr die Einsatzkräfte.

Da die Gase Augen und Atemwege reizten, ging der Mann auf den Balkon. Er wurde mit einer Drehleiter befreit und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass jemand eine reizende, stinkende Flüssigkeit an die Wohnungstür geschüttet hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Von fbu