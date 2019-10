Leipzig

Am späten Sonntagabend forderte ein unbekannter Täter mit einem Messer in der Hand das Smartphone eines 21-Jährigen in der Edlichstraße in Volkmarsdorf. Laut der Polizei stach der Unbekannte dem Mann ins Bein, als dieser das Telefon nicht herausgeben wollte.

Das Opfer begab sich zu einem Freund, der einen Rettungswagen verständigte. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notärztlich versorgt. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass gegen ihn selbst zwei offene Haftbefehle bestanden.

Mann wird ins Haftkrankenhaus überführt

Da der junge Mann die Vollstreckung nicht durch finanzielle Mittel abwenden konnte, muss er im Krankenhaus bewacht werden. Nach seiner Behandlung wird in das Haftkrankenhaus der Justizvollzugsanstalt überführt.

Bei dem immer noch flüchtigen Täter soll es sich laut dem Opfer um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren handeln, die an der Seite abrasiert sind. Er habe eine lange braune Jeans und eine Sweatjacke getragen.

Von ps