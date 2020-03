Leipzig

Ein Unbekannter hat am Mittwoch einen Transporter im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz gestohlen. Laut Polizei hatten Bauarbeiter das Fahrzeug gegen 15 Uhr an einer Baustelle in der Püchhauser Straße abgestellt, um ihn zu entladen. Zwar bemerkten die Mitarbeiter den Dieb, dachten jedoch, er sei ebenfalls auf der Baustelle beschäftigt.

Als der Unbekannte jedoch unvermittelt fortfuhr verständigten sie den Notruf. Im Wagen soll sich auch ein Portemonnaie mit Bargeld, Karten und Ausweispapieren befunden haben.

Gegen 16.30 Uhr meldete sich dann eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf bei der Polizei. Sie berichtete, dass sie in der Kuntzschmannstraße von einem Transporter angefahren worden sei, auf den die Beschreibung des gestohlenen Fahrzeugs passte. Der Fahrer sei nach dem Unfall einfach weitergefahren.

Die Polizei fand den Wagen später beim Mariannenpark. Das Auto war unverschlossen. Der Dieb war inzwischen geflohen und hat vermutlich das vermisste Portemonnaie mitgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Fahrerflucht.

Von tsa