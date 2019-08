Leipzig

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 18 Uhr eine Bäckereifiliale an der Maximillianallee in Leipzig überfallen. Der Täter betrat den Laden mit einem Messer und bedrohte damit eine 58-jährige Verkäuferin, wie die Polizei mitteilt. Er forderte von ihr, ihm das Geld aus der Kasse zu geben.

Als die Verkäuferin sich weigerte, brach er selbst die Kasse des Geschäfts auf und erbeutete die Tageseinnahmen in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags, so ein Polizeisprecher. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Die Verkäuferin wurde nicht verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Räuber.

Von RND/mot