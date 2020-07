Unbekannter überfällt Mann in Leipzig- Möckern

Leipzig

Am Samstagmorgen hat ein unbekannter Mann einen 30-Jährigen in einem Park in der Nähe der Georg-Schumann-Straße überfallen und eine Geldkarte gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Tatverdächtige den Geschädigte gegen 8.40 Uhr angesprochen und zunächst sein Geld gefordert.

Nachdem der 30-Jährige sein fast leeres Portemonnaie gezeigt hatte, schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand nach dem Kopf des Mannes und entwendete eine Geldkarte. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Tatverdächtigen. Er soll ungefähr 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Zur Tatzeit hatte er eine Glatze mit kurzen, dunklen Stoppeln und trug einen schwarzen Mundschutz sowie eine dunkelblaue Jeans und eine grüne Jacke. Zudem hat er dunklere Haut und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

