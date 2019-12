Leipzig

Ungewöhnlicher Überfall in Leipzig: Am Samstag hat ein Mann im Stadtteil Lindenau einen Postzusteller angegriffen und ihm sein Fahrrad gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach ging der Unbekannte am Vormittag an der Demmeringstraße mit einem Ziegelstein in der Hand auf den 21 Jahre alten Postboten zu und forderte dessen Fahrrad und die Tasche. Weil der Postbote sich nicht darauf einließ, warf der Mann den Stein in seine Richtung, griff sich das Rad und fuhr davon.

Auf seiner Flucht kollidierte der Räuber an der Cranachstraße mit einem Auto. Ungeachtet des Unfalls fuhr der Mann weiter. Das Fahrrad des Postboten konnte später an der Lützner Straße sichergestellt werden. Von dem Täter fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/iro