Leipzig

Am Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter in Möckern mindestens elf Autos beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er den Lack an der rechten Seite der Fahrzeuge, die allesamt in der Laubestraße geparkt waren. Betroffen sind zwei Opel Astra, zwei VW Golf, und jeweils ein Ford Focus, ein Renault Megane, ein VW Passat, ein 3er und ein 5er BMW sowie ein Fiat Punto.

Zeugen meldeten den Sachschaden gegen 20.30 Uhr der Polizei. Der Sachschaden lässt sich nach Angaben der Beamten noch nicht beziffern. Fahrzeugbesitzer, die im Tatzeitraum in der Gegend geparkt haben und einen ähnlichen Schaden an ihrem Auto feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Von RND/isc