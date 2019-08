Leipzig

In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Leipzig-Grünau hat ein Unbekannter mehrere Gegenstände angezündet. Laut Polizei wurde niemand von den 23 Bewohnern des Hauses bei dem Vorfall verletzt.

Der entstandene Rauch breitete sich über den Versorgungsschacht im gesamten Haus aus. Gegen 2 Uhr am Freitag alarmierte ein Hausbewohner die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte Schlimmeres verhindern.

Die Versorgungsleitungen wurden durch die Flammen leicht beschädigt, blieben aber funktionsfähig. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Der Tatort wurde durch die Polizei versiegelt.

