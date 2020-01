Leipzig

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag einen Kinderwagen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Schleußig angezündet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei gegen 15.30 Uhr der Notruf eines Bewohners des Hauses in der Brockhausstraße eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Brand bereits gelöscht gewesen. Durch die Flammen wurden auch Versorgungsleitungen des Hauses beschädigt. Die Höhe des Schadens steht noch aus.

Von ebu