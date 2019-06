Leipzig

In der Sparte „Friesengärten“ im Leipziger Stadtteil Altlindenau hat ein Brandstifter in der Nacht zu Dienstag gezündelt. Der Unbekannte steckte gegen 23.20 Uhr nach Polizeiangaben einen Zaun im Areal an der Friesenstraße an. Die Flammen griffen anschließend auf das Vordach und später auch auf das Dach einer Laube über. Die Feuerwehr konnte in der Gartensparte einen größeren Schaden verhindern. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei ermittelt.

Zur Galerie Unbekannte haben in eiern Sparte in Altlindenau einen Zaun angezündet.

In der Nacht zuvor hatte ebenfalls ein unbekannter Täter einen Kleinbus in der Ludwig-Hupfeld-Straße in Böhlitz-Ehrenberg in Brand gesetzt. Die Beamten prüfen jetzt, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht. Die Brandorte liegen nur rund drei Kilometer voneinander entfernt.

Zur Galerie Vermutlich Brandstifter haben einen Kleinbus und eine Baumaschine angezündet.

Von mro