Leipzig

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig-Leutzsch. Ein Autofahrer (37) hat dort beim Rechtsabbiegen auf die Philipp-Reis-Straße einen Radfahrer übersehen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Bei der Kollision des Volkswagens mit dem 75-jährigen Fahrradfahrer wurde dieser schwer verletzt.

Der Senior musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige

Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei Leipzig noch Zeugen. Am Stannebeinplatz war es zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen.

Von LVZ