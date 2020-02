Leipzig

Bei einem Unfall an der Zentralhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist am Freitagabend ein Mensch leicht verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Silvaine Reiche auf Anfrage bestätigte, war eine Person im „nicht nüchternen Zustand“ kurz vor 18.30 Uhr am Gleis 2 vor eine Straßenbahn der Linie 16 gelaufen. Rettungsdienst und Kräfte der Leipziger Verkehrsbetriebe waren vor Ort im Einsatz. Weitere Angaben konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Es kommt zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Von CN