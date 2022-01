Unfall an Prager Straße: Kreuzung mehrere Stunden gesperrt

Leipzig

Zu einem Unfall mit mehreren Autos ist es am Samstagabend in der Prager Straße in Leipzig gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 20 Uhr mehrere Autos vom Gerichtsweg kommend in Richtung Prager Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursachen kam es an der Kreuzung dann zu einem Zusammenstoß. Mindestens drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Der Fahrer eines Fahrzeuges musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreuzung Prager Straße/Gerichtsweg musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Von RND/isa