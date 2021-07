Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 184 zwischen Delitzsch und Leipzig sind in der Nacht auf Dienstag vier Personen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war mit seinem Audi gegen 23.35 Uhr in Richtung Delitzsch unterwegs. Laut Angaben der Polizei habe der Unfallverursacher unter Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel gestanden. In einer Kurve sei der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto sei demnach gegen ein Verkehrsschild und mehrere Bäume gekracht, habe sich überschlagen und sei dann auf der Seite liegen geblieben. Der Fahrer und seine drei 18-jährigen Mitfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa