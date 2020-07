Leipzig

Auf der Kreuzung Miltitzer und Merseburger Straße sind am Freitagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge landete im Straßengraben, die Feuerwehr rückte wegen des Verdachts auf auslaufende Betriebsstoffe an, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Kreuzung wurde währenddessen abgesperrt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurden drei ältere Personen verletzt, die Polizei konnte dies am frühen Nachmittag zunächst nicht bestätigen.

Von CN