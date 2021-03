Leipzig

Trümmer liegen überall auf den Gleisen verstreut, der Unglückswagen steht mitten auf den Gleisen: An der Straßenbahnhaltestelle Franzosenallee in der Prager Straße in Leipzig ist am Dienstag ein Auto in eine Gruppe Passanten gerast und hat dabei zwei Menschen getötet. Zwei weitere Fußgänger seien schwer verletzt worden, bestätigte die Polizei der LVZ. Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.

Auto kommt in Haltestelle zum Stehen

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 10.10 Uhr. Am Steuer des Wagens – ein Smart Roadster – saß ein 50-jähriger Mann. Er kam in polizeiliche Obhut und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Der völlig demolierte Wagen kam auf den Gleisen an der LVB-Haltestelle zum Stehen. Die Prager Straße ist im Stadtteil Probstheida derzeit voll gesperrt. Was genau passiert ist, werde derzeit geklärt, hieß es von der Polizei.

Das Auto kam auf den Gleisen an einer Haltestelle zum Stehen. Quelle: André Kempner

Wie Bilder vom Unglücksort zeigen, krachte der Pkw offensichtlich zunächst in einen Ampelmast an einer Fußgängerüberquerung und raste danach in den Haltestellenbereich. Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zur Identität der Opfer ist derzeit noch nichts bekannt.

Umleitungen bei den LVB

Auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) kommt es wegen des Unfalls zu Behinderungen. Die Straßenbahnlinie 15 wird ab Naunhofer Straße umgeleitet. Die Linie 2 fährt bis und ab Deutschen Platz.

Auch die Buslinie 76 muss einen anderen Weg nehmen. Sie fährt zwischen Herzzentrum und Probstheida eine Umleitung über Strümpelstraße. Mehrere Haltestellen können nicht bedient werden.

Von nöß