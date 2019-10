Leipzig

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Dienstagmorgen auf dem Leipziger Ring bei einem Sturz von seinem Fahrzeug verletzt. Der Mann sei gegen 5.20 Uhr auf dem nördlichen Ring unterwegs gewesen und verlor in Höhe der Westhalle des Hauptbahnhofs die Kontrolle über das Motorrad, sagte eine Sprecherin der Leipziger Polizei. Er stürzte und rutschte mitsamt des Zweirads in eine Warnbake.

Der 56-Jährige verletzte sich leicht und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sei noch unklar, sagte die Sprecherin.

Von CN