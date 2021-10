Grimma

Ein 52-Jähriger war mit seinem Wohnmobil am Samstagabend gegen 23 Uhr auf der Autobahn 14 in Richtung Magdeburg unterwegs, als sein Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Grimma ins Schleudern geriet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil ein Hund sich frei im Wohnmobil bewegte und in die Fahrerkabine kam. Das Wohnmobil überschlug sich.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hund wurde währenddessen in einem Tierheim untergebracht. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Von RND