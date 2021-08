Leipzig

Ein schwerer Regenguss hatte am Freitag fatale Folgen für mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf der Autobahn A 14 musste laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Klinga und Naunhof gegen 15.45 Uhr ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Leipzig verkehrsbedingt halten. Auch das nachfolgende Auto konnte noch rechtszeitig bremsen, doch ein drittes Auto fuhr auf und rammte beide Fahrzeuge.

Die A 14 musste deshalb in Richtung Leipzig kurzzeitig gesperrt werden. Bei dem Auffahrunfall wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt und alle drei Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 22.000 Euro.

Pkw-Fahrer übersah Fußgängerin

Fast zeitgleich ereignete sich in Leipzig in der Georg-Schwarz-Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Dort überquerte eine 83 Jahre alte Fußgängerin gegen 15.23 Uhr in Höhe der Erich-Köhn-Straße die Fahrbahn und wurde offenbar vom Fahrer eines Pkw übersehen. Die Frau wurde erfasst und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Andreas Tappert