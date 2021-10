Leipzig

Bei einem Auffahrunfall sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen an der Autobahnabfahrt Großkugel gegen 11.20 Uhr auf der Bundestraße 6 zwei Fahrzeuge zusammen. Den Beamten zufolge hatte ein Fahrzeug gerade die A 9 verlassen und wollte auf die B 6 einbiegen. Ein aus Leipzig kommender Wagen fuhr diesem Auto in die Seite.

Weitere Angaben zu den Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Die B 6 war kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr Wiedemar beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

Von mro