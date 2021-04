Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig sind eine 49 Jahre alte Frau leicht und ein 50-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der Wagen des Mannes am frühen Freitagabend gegen 17.25 Uhr auf das Auto der 49-Jährigen auf, als diese auf der Brandenburger Straße hinter einem anderen Fahrzeug bremsen musste.

Der schwer verletzte Mann musste in eine Klinik gebracht, die 49-Jährige konnte ambulant versorgt werden. Die Höhe des Sachschadens lag laut Angaben der Polizei bei 13.000 Euro.

Von RND/dpa