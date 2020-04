Leipzig

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.05 Uhr in Lausen-Grünau. Ein 91-jähriger Mann befuhr die Ratzelstraße in westlicher Richtung. Auf Höhe der Krakauer Straße verlor der Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Suzuki, kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Von RND