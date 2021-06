Leipzig

Auf der Weststraße in Leipzig ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer mit seinem Peugeot gegen 20.15 Uhr auf der Straße unterwegs. In Höhe der Wahrener Straße überquerte eine 65-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad die Straße über einen abgesenkten Bordstein. Dabei erfasste das Auto die Radfahrerin. Durch die Kollision wurde die 65-Jährige schwer verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Von RND