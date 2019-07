Leipzig

Ein Autofahrer hat am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr einen Vespa-Fahrer angefahren. Der 38-jährige Autofahrer war auf der Breitenfelder Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Als er an der Kreuzung Hoepnerstraße nach links abbiegen wollte, übersah er einen 56-jährigen Mann, der ihm auf einer Vespa entgegenkam.

Wie die Polizei mitteilte wurde der 56-Jährige durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Der Autofahrer muss sich nun verantworten.

Von ebu