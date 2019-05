Unfall im Leipziger Süden – Auto kracht in Hausfassade

Polizeiticker Leipzig Zwei Verletzte - Unfall im Leipziger Süden – Auto kracht in Hausfassade Zwei Menschen sind bei einem Unfall in der Bornaischen Straße am Montagmorgen leicht verletzt worden. Neben den Fahrzeugen trug auch die Fassade eines angrenzenden Friseursalons Schäden davon.

Am 13. Mai kollidierten zwei Autos auf der Bornaischen Straße in Leipzig miteinander. Eines der Fahrzeuge krachte in ein Friseurgeschäft. Quelle: Eric Pannier / Einsatzfahrten Leipzig