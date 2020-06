Leipzig

Tödlicher Unfall in Leipzig: Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen am Montag ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecherin Marie Köckeritz zu LVZ.de sagte, wurde der Unfall an der Kreuzung Richard-Lehmann-Straße und Zwickauer Straße gegen 12.50 Uhr gemeldet. „Wir haben noch eine sehr undurchsichtige Situation“, so die Sprecherin.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lastwagen rechts abgebogen und hatte die Frau erfasst. Der genaue Unfallablauf müsse aber noch untersucht werden, hieß es. Der Unfallort sei abgesperrt, dies werde auch noch eine Weile so bleiben.

Von CN/mit dpa