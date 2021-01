Leipzig

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen im Leipziger Stadtteil Connewitz bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Ein Opel-Fahrer hatte den Mann, der verkehrsbedingt halten musste, bei einem Abbiegemanöver in die Brandstraße erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Radfahrer sei für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden an PKW und Fahrrad belaufe sich auch rund 1200 Euro. Den Angaben zufolge wird nun gegen den Autofahrer wegn fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von liko