Leipzig

In Leipzig ist ein Fußgänger von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr am Dienstagvormittag auf der Gottleubaer Straße rückwärts in südöstliche Richtung und übersah dabei den hinter dem Fahrzeug laufenden 79-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Rentner wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen, hieß es.

Von RND/dpa