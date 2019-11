Großzschocher/Windorf

Nach einer kuriosen Fahrt im Leipziger Südwesten ist ein 81 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann beim Abbiegen an der Kreuzung Dieskaustraße/ Gerhard-Ellrodt-Straße zunächst mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Danach fuhr er außerdem gegen zwei Verkehrszeichen und stieß noch mit der Ampelanlage zusammen.

Der 81-Jährige ließ sich dadurch allerdings nicht davon abbringen, seine Fahrt wieder aufzunehmen: Er setzte mit seinem Suzuki zurück und fuhr anschließend auf der falschen Fahrbahnseite die Dieskaustraße entlang. Hier stieß er mit dem Seat eines 66-Jährigen zusammen, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Der 81-Jährige wurde bei der Kollision dagegen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei stand er unter Alkoholeinfluss. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 9 000 Euro.

Von LVZ/sag