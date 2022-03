Leipzig

Auf der Max-Liebermann-Straße ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei bestätigte, ist ein 37-jähriger Fahrer mit seinem Audi gegen 20.45 Uhr in Richtung Travniker Straße unterwegs gewesen und aus aus bislang ungeklärten Gründen gegen eine Ampel gekracht. Die auf einer Verkehrsinsel angebrachten Lichtanlage wurde durch die Kollision mit- und in mehrere Teile gerissen. Auch an dem Auto entstand ein hoher Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Von RND/dpa