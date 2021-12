Leipzig

Schwerer Unfall am Freitag in Leipzig-Engelsdorf: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Passantin in der Althener Straße ist die Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen war sie gegen 14.50 Uhr mit einem Rollator unterwegs, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der LVZ sagte. Wieso es dann zum Zusammenstoß kam, ist bislang noch unklar.

Rettungskräfte versuchten zwar die Frau zu reanimieren. Dennoch starb sie noch am Unfallort. Weitere Angaben zur Identität und dem Unfallhergang konnten die Beamten zunächst nicht machen.

Die Althener Straße war am späten Nachmittag zwischen dem Kreisverkehr und dem Ortsausgang in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer, das Gebiet zu umfahren.

