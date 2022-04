Leipzig

Eine Fußgängerin wurde am Abend in der Leipziger Innenstadt vom einen Pkw angefahren. Über den Unfall informierte die Polizei am Abend: Den Angaben nach ereignete sich der Zwischenfall gegen 18.30 Uhr am Augustusplatz. Zu der Schwere einer möglichen Verletzung machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch zum Fahrer des Autos wurden keine Details bekannt.

Im Bereich Augustusplatz kam es zu Verkehrseinschränkungen, vor allem der Straßenbahnbetrieb der Linien 4, 7, 12 und 15 war betroffen. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten, verkehrten diese Straßenbahnen „wegen einer Streckenblockierung“ zwischen Hauptbahnhof und Johannisplatz über den Georgiring. Kurz nach 20 Uhr kehrten die Linien zu ihrer ursprünglichen Route über die Goethestraße zurück.

Von LVZ