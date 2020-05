Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall am Stadtrand von Leipzig sind am Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 48 Jahre alter Motorradfahrer auf der Straße nach Seifertshain in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte auf die Seite, rutsche über die Fahrbahn und stieß frontal mit einem 39 Jahre alten Radfahrer zusammen. Beide Männer kam nach dem Unfall am Freitagabend in ein Krankenhaus.

Zweiter Motorradunfall in Leipzig an einem Tag

Wenige Stunden zuvor hatte sich bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Großzschocher ebenfalls ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Erste Ermittlungen hatten ergeben, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen war und zudem unter den Einfluss von Drogen gestanden hatte.

Von RND/ms/dpa