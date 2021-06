Leipzig

Schwerer Unfall im Leipziger Nordwesten: Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag in Lützschena-Stahmeln gegen einen Baum gefahren und gestorben. Zuvor habe er gegen 6.35 Uhr auf der Poststraße in einer Linkskurve die Kontrolle verloren, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige geriet dann in den Straßengraben, wo er gegen den Baum prallte.

Der Mann erlitt den Angaben zufolge schwerste Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Bis etwa 10 Uhr blieb die Poststraße gesperrt.

Von jhz