Leipzig

Für Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sorgte am Donnerstag der Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Leipzig-Paunsdorf. Dort war eine 75 Jahre alte Autofahrerin auf der Heiterblick-Allee in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt mitteilte, wollte sie gegen 8.30 Uhr nach rechts in die Straße Am Vorwerk einbiegen und übersah dabei die von hinten kommende Straßenbahn der Linie 7.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, verletzt wurde dabei aber niemand, so Voigt. An der Bahn entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro, am Auto ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

von CN