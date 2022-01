Der Wagen völlig demoliert, der Beifahrer schwer verletzt – aber vom Mann am Steuer fehlt jede Spur. Ein Autofahrer soll nach einem schweren Unfall in der Silvesternacht im Leipziger Osten zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei fahndet weiter nach ihm und gab am Sonntag neue Details bekannt.