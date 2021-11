Leipzig

Ein neunjähriger Junge ist in Leipzig-Schleußig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind sei am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Schnorrstraße zwischen stehenden Autos im Stau hindurchgerannt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er das herannahende Auto eines 43-Jährigen wohl nicht bemerkt, das auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oeserstraße unterwegs war.

Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Spur der Schnorrstraße musste laut Polizei im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt werden. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu langen Staus. Auf dem Schleußiger Weg stockte der Verkehr nach LVZ-Informationen bis in die Südvorstadt.

Am VW des 43-Jährigen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1000 Euro.

Von dpa/nöß