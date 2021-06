Leipzig

Schwerer Unfall im Leipziger Süden: Ein Lastwagenfahrer hat beim Abbiegen einen 41-jährigen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Der 59-Jährige sei am Montagmittag auf der Kurt-Eisner-Straße gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 41-Jährige war neben dem Lastwagen auf einem separaten Radweg in die gleiche Richtung gefahren.

Als er gegen 13.45 Uhr nach rechts in die Lößniger Straße abbog, stieß er mit dem Radfahrer zusammen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Lastwagenfahrer den Mann übersehen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Leipzig kam es in den vergangenen Jahren öfter zu Zusammenstößen zwischen Lastwagen und Radfahrenden. Erst Ende April war ein 59 Jahre alter Kraftwagenfahrer verurteilt worden, weil er eine 20-Jährige am Cottaweg erfasst und überrollt hatte.

Von jhz