Hoher Schaden, zum Glück keine Verletzten: Auf der Goethestraße im Leipziger Zentrum sind am Mittwochnachmittag ein Transporter mit Anhänger und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Die 36-jährige Fahrerin des Lieferwagens wollte gegen 14.20 Uhr in Richtung Hauptbahnhof fahrend nach links in die Richard-Wagner-Straße abbiegen, beachtete dabei aber die Vorfahrt der entgegenkommenden Bahn nicht, wie die Polizei auf LVZ-Anfrage mitteilte.

Die 27-jährige Fahrerin der Bahn konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Sie kam ebenso mit dem Schrecken davon wie die Transporterfahrerin. Ob sich Fahrgäste in der Bahn befanden, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Die Goethestraße musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Bahnen der Linien 4, 7, 12 und 15 konnten die Haltestelle am Augustusplatz (Mittelfahrbahn) nicht mehr ansteuern und wurden über den Ring umgeleitet, wie die LVB mitteilten. Gegen 15.20 Uhr war die Sperrung wieder aufgehoben.

Von nöß