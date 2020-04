Leipzig

Ein 32-Jähriger ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall mit einem gestohlenen Auto schwer verletzt worden. Kurz nach 7.30 Uhr sei der Mann in der Leipziger Emil-Fuchs-Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer geprallt, sagte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei. Er wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogen. Zudem war das Auto – ein Seat Ibiza – als gestohlen gemeldet. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntagabend noch unklar.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von CN