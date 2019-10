Leipzig

Zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Mercedes kam es am Sonntagmorgen in der Littstraße. Eine 45-Jährige übersah in den frühen Morgenstunden einen aus der Querstraße kommenden Mercedes-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt.

Bei dem Aufprall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die leichten Verletzungen des 25-jährigen Mercedes-Fahrers wurden vor Ort von den Einsatzkräften behandelt. Laut Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Insgesamt ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Leipzig und der Umgebung 55 Verkehrsunfälle mit sieben Verletzten.

Von RND