Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Freitag ein 14 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Die Schülerin stieß gegen 7.20 Uhr mit der in Richtung Süden fahrenden Tram zusammen. Der Unfall ereignete sich auf der Karl-Liebknecht-Straße an der Haltestelle HTWK. Das Mädchen musste mit seinen schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, teilte die Polizei mit.

Bei der Straßenbahn splitterte die Frontscheibe. Der Verkehr für die Linien 10 und 11 blieb in Richtung Süden am Vormittag zunächst eingeschränkt. Beide Verbindungen wurden nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe am Wilhelm-Leuschner-Platz über die Windmühlenstraße , den Bayerischer Bahnhof, die Arthur-Hoffmann-Straße und die Richard-Lehmann-Straße umgeleitet.

